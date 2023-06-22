Грозу и до +28 градусов прогнозируют сегодня в Пскове

09:57, 22 июня 2023, ПАИ

Переменную облачность, а также кратковременные дожди и грозы прогнозируют синоптики в Псковской области сегодня, 22 июня. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. При грозе ветер будет порывистый. Температура воздуха по области днём составит от +25 до +30 градусов, а ночью – от +11 до +16.

В Пскове температура воздуха днём прогнозируют от +26 до +28, а ночью – от +13 до +15. Также на территории города пройдёт кратковременный дождь и гроза.