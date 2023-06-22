20 детей окончили псковскую летнюю школу «ЭкоПоколение»

15:51, 22 июня 2023, ПАИ

Сертификаты и дипломы участников получили воспитанники летней школы исследователей окружающей среды «ЭкоПоколение», которая проходила в Пскове с 3 по 17 июня. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Участниками летней школы стали обучающиеся в возрасте 11-15 лет, проявившие в течение учебного года интерес к знаниям в области экологии и рационального природопользования. На участие в летней школе поступило 23 заявки от обучающихся из Псковского района и Пскова. Экспертная комиссия для участия в летней школе отобрала 20 человек, 11 из которых получили сертификаты об участии, а девять воспитанников – дипломы.

Отметим, организатором мероприятия выступил комитет по образованию Псковской области. Общее руководство конкурсом осуществляло учреждение дополнительного образования Псковской области «Лидер» и структурное подразделение «Экостанция».