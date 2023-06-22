Более 1 млрд рублей выплатил соцфонд жителям Псковской области

16:44, 22 июня 2023, ПАИ

Более 1 миллиарда рублей перечислило отделение Социального фонда России по Псковской области на ежемесячные денежные выплаты. Всего эту выплату получают 65,7 тысячи граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального отделения СФР.

Среди граждан, получающих выплату, есть инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои СССР и РФ, полные кавалеры ордена Славы, Герои Социалистического Труда, Герои Труда РФ, полные кавалеры ордена Трудовой Славы, а также члены семей погибших и умерших инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, Героев СССР и РФ.

За оформлением ежемесячной денежной выплаты можно обратиться в любой офис клиентской службы отделения Социального фонда России по Псковской области, а также в многофункциональный центр услуг или на портал «Госуслуги». Инвалидам и детям-инвалидам выплата назначается в проактивном режиме без подачи заявления и посещения клиентской службы, поскольку все необходимые для оформления выплаты сведения Социальный фонд получает из Федерального реестра инвалидов.

Если гражданин имеет несколько оснований на получение ежемесячной денежной выплаты, например как инвалид или ветеран, он имеет право выбора более выгодного для себя основания получения ЕДВ по одной из категорий. Если гражданин является пенсионером, то выплату он получает вместе с пенсией.