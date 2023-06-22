Реверсная бизнес-миссия с участием делегации из Белоруссии прошла в Псковской области

17:30, 22 июня 2023, ПАИ

На этой неделе Центр поддержки экспорта Псковской области (центр «Мой бизнес») встречал делегацию из Белоруссии. В рамках встречи белорусская сторона презентовала Свободную экономическую зону (СЭЗ) «Минск» и ее резидентов, Белорусскую универсальную товарную биржу и Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен. Основной целью встречи было проведение переговоров с предприятиями Пскова и Псковской области с перспективой дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества.

Показатели в рост.

Открывая встречу, председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев напомнил, что буквально в ноябре прошлого года наши предприниматели ездили в Минск. «Контакты стали не просто чаще, они начали приносить больше взаимной пользы», – отметил он.

В подтверждение своих слов он привел цифры за первый квартал. Согласно им темп торгово-экономического сотрудничества региона и республики растет. Доля последней в торговом обороте Псковской области превысила 20 %, тогда как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель составлял всего 10 %.

«Уверен, что международные бизнес-миссии, проводимые Центром поддержки экспорта Псковской области, дающие возможность обсудить с потенциальными партнерами взаимодействие, будут способствовать дальнейшему наращиванию нашего торгово-экономического сотрудничества, – сказал он. – У нас с Республикой Беларусь традиционно теплые отношения, контакты поддерживаются на всех уровнях».

Полгода назад в Минске было подписано соглашение между Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области и Свободной экономической зоной «Минск». «Мы познакомились с вашими резидентами. И конечно, рады, что теперь вы приехали с визитом к нам, посмотреть на наших предпринимателей, пообщаться с теми, кто заинтересован стать вашим партнером», – приветствовала гостей директор фонда Анастасия Иванова.

Она выразила надежду, что дружба между сторонами будет долгая и эффективная, поможет развивать экспортные отношения между Псковской областью и Республикой Беларусь.

Перспективное сотрудничество.

Свободная экономическая зона «Минск» была создана в марте 1998 года и недавно отметила 25 лет, рассказал глава СЭЗ «Минск» Анатолий Бубен. При этом особое внимание присутствующих он обратил на то, что в каждой области республики есть своя экономическая зона. «Мы предлагаем все наши площадки и рады любому резиденту, который заходит на территорию республики», – сказал он.

По его словам, СЭЗ «Минск» была создана для привлечения отечественных и иностранных инвестиций, создания и развития производств, основанных на новых и высоких технологиях, развития экспортного потенциала, активизации внешнеэкономических связей, стимулирования экономического развития региона.

Сейчас на ее территории свою деятельность ведут 100 резидентов, среди них более 40 – это компании с иностранным капиталом. За все время ее работы было построено / реконструировано почти 50 заводов. Появилось почти 30 000 рабочих мест.

Расположение свободной экономической зоны в столице Республики Беларусь предоставляет компаниям ряд преимуществ. Среди них – развитая транспортно-логистическая инфраструктура, наличие производственной и инженерной инфраструктуры, квалифицированная рабочая сила.

Основные отрасли, в которых осуществляют свою деятельность предприятия СЭЗ «Минск», это машиностроение и металлообработка, автомобилестроение, деревообработка, производство строительных материалов, электроника, полиграфия и упаковка и другие.

За 25 лет работы СЭЗ «Минск» инвестиции из 20 стран мира составили более 2,5 млрд долларов. Экспорт продукции производится в 85 стран. «Только в этом году у нас много государственных инвестиционных программ, строятся газопроводы высокого давления, подстанции электрические – полный спектр для того, чтобы инвестор смог зайти и стать резидентом, получив весь необходимый перечень услуг», – сказал Анатолий Бубен.

Презентацию технопарка «Электрополис» для гостей провела директор Ирина Белова. Она рассказала, что инициатором создания технопарка является завод электротехнического оборудования (ЗЭТО).

Основан он был в 1959 году и в следующем году отметит свое 65-летие. «Это градообразующее предприятие, является одним из налогоплательщиков региона. Его деятельность – разработка и производство высоковольтного электротехнического оборудования, закрывает потребности России и экспортирует продукцию», – пояснила она.

Технопарк «Электрополис» создан был в январе 2017 года. Проект направлен на создание благоприятной среды для инновационного развития и модернизации экономики Псковской области, создание новых рабочих мест, интеграцию науки, образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей. Основной задачей технопарка является разработка и производство электротехнической̆ продукции, не имеющей̆ аналогов в РФ.

Производственные площади технопарка занимают 97 000 квадратных метров. Технологическая инфраструктура включает дата-центр, конгрессно-выставочный центр и сертификационный центр. К слову сказать, дата-центр – самый большой в регионе.

В технопарке осуществляют свою деятельность 14 резидентов, зарегистрировано 55 объектов интеллектуальной собственности. Создано более 2 000 рабочих мест, более 700 сотрудников – высококвалифицированные специалисты.

Выручка всех резидентов за прошлый год составила порядка девяти млрд рублей, а инвестиции – порядка 278 млн рублей.

«Буквально пару недель назад технопарк получил статус регионального оператора «Сколково», что открывает дополнительные возможности для компаний-резидентов», – сказала она.

20 июня в Пскове между СЭЗ «Минск» и великолукским технопарком «Электрополис» было подписано соглашение о сотрудничестве.

19-21 июня делегаты посетили предприятия Пскова ООО «Техносвар КС», ПАО «ПЗМП», экоферму «Изборский страус» и компанию «М-Конструктор» в Великих Луках.

В результате проведенных переговоров был достигнут ряд предварительных договоренностей о дальнейшем сотрудничестве.

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