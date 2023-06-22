Гусляр станет гостем программы на «Серебряном дожде»
Музыкант, гусляр Даниил Семенов станет гостем программы «Минкульт». Новый выпуск передачи выйдет в прямой эфир на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 22 июня, в 14:00.
Темы для обсуждения:
– О стереотипах: гусли – мужской или женский инструмент?
– А ну-ка, давай-ка: пишутся ли произведения для гусляров и как часто?
– Оставаться в форме: сколько часов в день занимается гусляр и что делать, если сил не осталось, а тренироваться надо?
– 24 /7: что значит заболтать произведение и когда не стоит играть на инструменте?
– От легкого к сложному: как разучить трудное произведение?
– Где зёрна, а где плевелы: как отличить стоящее произведение, написанное для гуслей?
Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Минкульт» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в социальной сети «ВКонтакте».
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