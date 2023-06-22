Первый в регионе сирингарий появится в университетском сквере ПсковГУ

16:16, 22 июня 2023, ПАИ

Первый в регионе сирингарий [сад сирени. - Ред.] появится в Пскове. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По ее словам, напротив столовой ПсковГУ в университетском сквере высадят сто кустов сортовой сирени. «Это будет первый в Пскове сирингарий», - отметила ректор.