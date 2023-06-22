Первый в регионе сирингарий появится в университетском сквере ПсковГУ
Первый в регионе сирингарий [сад сирени. - Ред.] появится в Пскове. Об этом рассказала ректор вуза Наталья Ильина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.
По ее словам, напротив столовой ПсковГУ в университетском сквере высадят сто кустов сортовой сирени. «Это будет первый в Пскове сирингарий», - отметила ректор.
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