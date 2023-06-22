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Общество

Детский фонд подвёл итоги проекта «Центр развития»

Псковское областное отделение Российского детского фонда завершает реализацию проекта «Центр развития», поддержанного правительством Псковской области. 22 июня на базе креативного пространства «КОТиК» [Комплекс объединённого творчества и коммуникаций], созданного в рамках проекта в Пушкиногорской санаторной школе-интернате прошла презентация итогов проекта. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Российского детского фонда.

Фото: Российский детский фонд

В мероприятии приняли участие представители детских интернатных учреждений Псковской области, которые стали участниками проекта. На мероприятии сотрудники Детского фонда рассказали не только о ключевых показателях и результатах деятельности, но и обсудили с коллегами из детских учреждений перспективы масштабирования опыта создания креативных пространств на базе интернатов региона, а также обсудили способы популяризации чтения литературы среди воспитанников.

Также сегодня состоялись завершающие мероприятия для детей-участников проекта «Центр развития»: 25 воспитанников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. Великие Луки и Центра специального образования № 3 г. Великие Луки приняли участие в мастер-классе по созданию буктрейлеров. На базе креативного пространства «КОТиК» педагоги Пушкиногорской санаторной школы-интерната обучили детей создавать видеоролики, рассказывающие о какой-либо книге или произведении. Главная цель буктрейлеров – рассказать о книге, заинтересовать читателя и убедить его прочитать рекомендуемую книгу. После мастер-класса и сытного обеда дети отправились на экскурсию в музей-заповедник «Михайловское», где детям рассказали о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина.

Напомним, проект «Центр развития» был направлен на повышение уровня образования и самореализации среди воспитанников детских интернатных учреждений региона, а также на популяризацию чтения как одного из видов досуга.

В рамках проекта Детский фонд обновил библиотечный фонд интернатных учреждений, закупив в шесть интернатов стеллажи для книг и в десять интернатов – детские книги, в том числе художественную и научно-популярную литературу. Кроме того, в рамках проекта на базе Пушкиногорской санаторной школы-интерната было создано креативное пространство для детей, предназначеное для общения, совместного творчества, чтения. На базе современного пространства дети принимали участие в занятиях дополнительного образования, участвовали в киноуроках и дискуссионном клубе, размещали творческие работы на выставке, участвовали в обучающих и развлекательных мероприятиях, играли в настольные игры и проводили свободное время за чтением.

В рамках проекта также состоялись следующие мероприятия: выезды в библиотеки города Пскова, экскурсии в музей-заповедник «Михайловское», творческие мастер-классы, конкурсы творческих работ на тему «Моя любимая книга», летний флешмоб «Что я прочитаю летом».

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