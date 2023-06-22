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Из чего состоит репертуар гусляра, рассказал псковский музыкант

Не каждый музыкальный жанр подойдёт для исполнения на гуслях. Об этом рассказал музыкант, гусляр Даниил Семёнов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Даниил Семёнов. Фото: ПАИ

«Гусли – это специфический инструмент, на котором играется только определённая программа. Это обработки народных, военных песен, различные фантазии. Сейчас пишется много произведений для гуслей, так как их популярность только набирает обороты. Композиторам очень интересен этот инструмент», – заявил музыкант.

По словам Даниила Семенова, очень часто гусляры создают интерпретации произведений, предназначенных для других музыкальных инструментов.

«Делают для гуслей переложение классических произведений. Есть гитарные переложения, переложения со скрипки, с виолончели – всё, что угодно. Гусли – это инструмент импровизации», – отметил гость программы.

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