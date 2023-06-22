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Общество

Псковский музыкант: Гусли – это мужской инструмент

О самом популярном стереотипе, касающемся гуслей, рассказал музыкант, гусляр Даниил Семёнов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

На фото Даниил Семёнов. Фото: ПАИ

«Игра на гуслях – это, можно сказать, мужская работа. Для этого инструмента нужны крепкие пальцы, мышцы, так как есть такие произведения, где нужно показать всю мощь инструмента. У женщин, как мне кажется, иногда не хватает силы на это», – отметил музыкант.

По его словам, мнение о том, что на гуслях играют преимущественно женщины, сложилось из-за плавности их жестов во время исполнения.

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