Музыкант рассказал псковичам, как выучить трудное произведение

21:11, 22 июня 2023, ПАИ

Секретом разучивания сложных произведений с псковичами поделился музыкант, гусляр Даниил Семёнов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Самые сложные произведения я учу в последнюю очередь. К ним нужен особый подход. Лично для меня важно понять структуру произведения, музыкальную мысль, и поэтому эти произведения учатся у меня очень долго», – отметил музыкант.

Даниил Семёнов также поделился, что, прежде чем разучивать музыкальную композицию на гуслях, он разыгрывает её на других инструментах.

«Поначалу я разбираю произведение на фортепьяно – так легче понять гармонию, услышать её. Дальше уже проецирую выученное на гусли. Так легче, потому что я уже понимаю, как это будет звучать», – заявил гость программы.