Жителю Пыталово грозит год тюрьмы за неуплату алиментов

21:18, 22 июня 2023, ПАИ

До одного года лишения свободы грозит жителю Пыталовского района за неуплату без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Пыталовского района.

Прокуратурой Пыталовского района признано законным постановление ОСП Островского и Пыталовского районов о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя за неуплату родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей.

Установлено, что мужчина, будучи 19 декабря 2022 года привлечённым к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату алиментов в период с 1 сентября 2022 по 30 ноября 2022 года на двоих несовершеннолетних детей с назначением наказания в виде обязательных работ на срок 60 часов, алименты за март 2023 года в размере более 21 000 рублей вновь не выплачивал.

Санкция ч. 1 ст. 157 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года, либо принудительных работ на тот же срок, либо ареста на срок до трёх месяцев, либо лишения свободы на срок до одного года.

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района под контроль.