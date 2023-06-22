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Общество

Участники слёта поисковых отрядов СК РФ посетили деревню Колотушино

В День памяти и скорби деревню Колотушино Дновского района, где ведутся поисковые работы на месте массового захоронения, посетили участники первого регионального слёта поисковых отрядов Следственного комитета РФ. Об этом сообщила газета «Дновец».

Фото газеты «Дновец»

В Колотушино сейчас ведут работы по поднятию останков поисковики Министерства обороны РФ. Участники слёта – поисковые отряды из Пскова, Порхова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В основном это студенты, получающие профессии для будущей работы в Следственном комитете.

С утра они посетили Красуху и «Дулаг-100» в Порховском районе, а в Колотушино приехали, чтобы принять участие в поисковых работах. С ними провели инструктаж – рассказали об оборудовании, с помощью которого ведётся поиск и поднятие останков, о нюансах этой непростой работы.

Отметим, что всех ждал вкусный обед на полевой кухне.

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