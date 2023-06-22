Участники слёта поисковых отрядов СК РФ посетили деревню Колотушино

22:18, 22 июня 2023, ПАИ

В День памяти и скорби деревню Колотушино Дновского района, где ведутся поисковые работы на месте массового захоронения, посетили участники первого регионального слёта поисковых отрядов Следственного комитета РФ. Об этом сообщила газета «Дновец».

В Колотушино сейчас ведут работы по поднятию останков поисковики Министерства обороны РФ. Участники слёта – поисковые отряды из Пскова, Порхова, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. В основном это студенты, получающие профессии для будущей работы в Следственном комитете.

С утра они посетили Красуху и «Дулаг-100» в Порховском районе, а в Колотушино приехали, чтобы принять участие в поисковых работах. С ними провели инструктаж – рассказали об оборудовании, с помощью которого ведётся поиск и поднятие останков, о нюансах этой непростой работы.

Отметим, что всех ждал вкусный обед на полевой кухне.