Велосипедист пострадал в результате ДТП на Рижском проспекте

23:05, 22 июня 2023, ПАИ

В Пскове на Рижском проспекте напротив «Ленты» произошло столкновение велосипедиста и автомобиля ВАЗ-2107. Об этом сообщили в телеграм-канале «Псковская сводка».

В результате ДТП пострадал велосипедист. Помощь ему оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации. По предварительным данным, водитель автомобиля не имеет права на управление транспортным средством.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.