Спасатели нашли обломки пропавшего батискафа «Титан», члены экипажа погибли

07:25, 23 июня 2023, ПАИ

Весь экипаж пропавшего в Атлантическом океане батискафа «Титан» погиб, следует из заявления владельца аппарата компании OceanGate Expeditions. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд, его сын Сулейман Давуд, Хамиш Хардинг и Поль-Анри Наржеоле трагически погибли», — говорится в сообщении.

Эту информацию также подтвердил представитель Береговой охраны США Джон Могер. По его словам, найденные в 200 с лишним метрах от затонувшего судна обломки свидетельствуют, что с батискафом «произошел катастрофический направленный внутрь взрыв».



Он уточнил, что сейчас на месте ЧП продолжают работу глубоководные аппараты для сбора дополнительных данных. При этом участники поисковой операции признают, что вероятность обнаружения останков погибших мала из-за большой глубины и сложности работы на ней, добавил Могер.

Связь с глубоководным судном компании OceanGate Expeditions, предназначенным для доставки туристов к месту гибели «Титаника», пропала 18 июня, примерно через час и 45 минут после погружения. На борту находились британский миллиардер Хамиш Хардинг, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, основатель американской компании, устраивающей экскурсии к обломкам «Титаника», Стоктон Раш, а также пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын.



Изначально сообщалось, что кислорода на борту батискафа хватит на 96 часов — четверо суток с момента погружения. Позднее специалисты заявили, что при определенных действиях пассажиры могут растянуть эти запасы на более долгий срок. По оценкам береговой охраны США, кислород в аппарате закончился сегодня в 14:08 мск.

