Кому стоит волноваться о состоянии своей крови, перечислил гематолог из Пскова

16:17, 23 июня 2023, ПАИ

Кому стоит волноваться о состоянии своей крови, перечислил заведующий гематологическим отделением Псковской областной клинической больницы Владимир Кобиясов в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Настороженность должна быть у тех, кто часто болеет даже простым ОРВИ, у тех, чьи родственники перенесли онкологию, у людей, которые сами сумели справиться с онкологией, перенесли лучевую терапию. Но, конечно, если вы чувствуете себя здоровыми, то не стоит сдавать кровь на анализ каждый месяц», – предупредил специалист.

Владимир Кобиясов также рассказал, что людям с низким гемоглобином необязательно надо пить железосодержащие препараты. Гемоглобин может снизиться и при дефиците витамина B, фолиевой кислоты или из-за определённых медикаментов. Поэтому людям с низким гемоглобином стоит сдать дополнительный анализ на сывороточное железо

«Кроме того, если доноры сдают кровь чаще чем раз в 56 дней, у них тоже может развиться анемия», – добавил специалист.

Гематолог подчеркнул, что у взрослого человека анемию невозможно вылечить гранатовым соком, говядиной или яблоками. «Лечиться надо медикаментами», – отметил Владимир Кобиясов.