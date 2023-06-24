Интервью с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым выпустит «Первый Псковский»
Интервью у космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который гостит и работает сегодня в Пскове, берет «Первый Псковский».
Сергей Кудь-Сверчков – российский космонавт-испытатель, 124-й космонавт Российской Федерации, отряд космонавтов Госкорпорации «Роскосмос». Герой Российской Федерации.
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