Интервью с космонавтом Сергеем Кудь-Сверчковым выпустит «Первый Псковский»

12:32, 24 июня 2023, ПАИ

Интервью у космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, который гостит и работает сегодня в Пскове, берет «Первый Псковский».

Сергей Кудь-Сверчков – российский космонавт-испытатель, 124-й космонавт Российской Федерации, отряд космонавтов Госкорпорации «Роскосмос». Герой Российской Федерации.

Следите за эфиром «Первого Псковского» и дальнейшими новостями.