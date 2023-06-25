Наблюдать за погодой советует сегодня народный календарь

09:23, 25 июня 2023, ПАИ

25 июня чествуют преподобного Петра Афонского, сообщает calend.ru.

Грек по происхождению, в VII веке Пётр служил воеводой в императорских войсках. Во время войны с сирийцами его взяли в плен и заключили в крепости. Томившись там, он размышлял, за какие грехи его наказал Бог. Пётр вспомнил, что однажды имел намерение уйти в монастырь, но так и не исполнил его. Поняв это, он стал соблюдать строгий пост и усердно молиться. Во сне к Петру трижды являлся святитель Николай Чудотворец; в третий раз он пришёл вместе со святым Симеоном Богоприимцем. Симеон коснулся жезлом цепей, железо растаяло, словно воск, двери темницы раскрылись, и узник вышел на свободу.

Пётр остался верен своему желанию принять монашество, для этого он отправился в Рим. Николай Чудотворец не оставил его и там: он явился во сне папе римскому и наказал ему лично постричь Петра. Папа так и сделал, разрешив монаху самому выбрать место жительства. Этот выбор помогла сделать Богородица: она указала Петру на святую гору Афон, где ему предстояло жить до конца своих дней. Здесь Пётр провёл 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами.

На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару.

Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овёс), а после обеда — чёрное (гречу). Для гречи день вообще считался удачным. Существовала даже поговорка «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».

Ещё одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была уха. Интересно, что вплоть до XIX века ухой называли любой суп — и рыбный, и мясной, и овощной. Постепенно это название стали применять только к первым блюдам из рыбы. В каждом регионе были свои рецепты приготовления ухи: так, на юге в неё добавляли помидоры, на севере – молоко. На Руси различали уху белую (из ершей, окуней и судаков, которых варили с луком), чёрную (из голавлей, лещей, карпов и краснопёрок — с корицей и перцем) и красную, самую вкусную (из ценных пород рыбы — осетра, белуги, севрюги и лосося — с шафраном).

На Петра наблюдали приметы погоды. Если в этот день была ясная погода — считали, что покос будет успешным, а если шёл дождь — ждали ненастья и во время сенокоса.