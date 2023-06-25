ФОТОРЕПОРТАЖ. Эногастрономическая ярмарка в Пскове. Дни шестой и седьмой Фото: Елена Коноплёва/ПАИ

В Пскове завершает свою работу познавательная эногастрономическая ярмарка «Виноград», посвящённая эногастрономии, науке, культуре и искусству. В программе было представлено больше 40 брендов российского вина, гастрономическая ярмарка, дегустация вина с сомелье, знакомство с южной кухней, мастер-классы и активности для детей, выступления музыкальных групп, перформансы и многое другое.

О том, как прошли шестой и седьмой дни ярмарки, – в нашем фоторепортаже. Со всеми новостями с мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ.