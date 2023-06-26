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Общество

Варить гречневую кашу и не пить молоко советует сегодня народный календарь

26 июня по народному календарю наступила Акулина Гречишница, пишет сalend.ru.

В этот день православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в III веке и ещё в детстве обратилась к вере. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

Русские крестьяне на Акулину (Акилину) сеяли гречиху. Точные сроки этих работ зависели от погоды и обыкновенно наступали или за неделю до Акулин, или спустя неделю после Акулин. Люди говорили: «Гречиху сей, когда рожь хороша». Эта культура считалась прихотливой, поэтому загадывать на хороший урожай не стоило. По этому поводу существовали особые поговорки: «Не ровна гречиха, не ровна и земля: в иную и воз бросишь, да после и зерна не соберёшь»; «Не верь гречихе на цвету, а верь закрому».

По старинному обычаю в этот день варили гречневую кашу и угощали ею нищих. Те, отобедав, благодарили хозяев и желали им хорошего будущего урожая. «Уроди вам, православным, гречи без счету. Без хлеба да без каши ни во что и труды наши», — приговаривали бедняки. Вспоминали и другую поговорку: «Гречневая каша — матушка наша, а хлебец ржаной — отец наш родной».

А вот молоко на Акулину пить не следовало, несмотря на народную привычку употреблять его с гречневой кашей. Считалось, что в этот день оно становится вредным для здоровья — «акульим», «молоком от бешеной коровки».

Ещё одно название праздника: Акулина — Задери хвосты. Оно появилось благодаря нашествию мух и комаров, которое случалось в это время. В народе подмечали: «С Акулины и до половины июля скот от жары и овода бесится». Поэтому животных выгоняли на пастбище на рассвете, чтобы к полудню закрыть их в прохладном хлеву. В то же время тучи мошкары предвещали хорошую погоду.

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