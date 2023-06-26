Профилактику наркомании обсуждают в медиацентре ПАИ

11:01, 26 июня 2023, ПАИ

Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, проходит в медиацентре ПАИ.

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Какова динамика и статистика незаконного оборота наркотиков в Псковской области, самые «проблемные» районы области, изменился ли спрос на наркотики, почему дети начинают употреблять, работает ли профилактика?

Об этом расскажут начальник УКОН УМВД России по Псковской области полковник полиции Александр Мамаев и заведующая наркологическим отделением по обслуживанию детей и подростков филиала «Псковский» ГБУЗ ПО «Псковский областной клинический центр психиатрии и наркологии», член Общественного совета УМВД России по Псковской области Татьяна Антонова.