Вышел в эфир новый выпуск программы «Псковский телеграм Online»

11:40, 26 июня 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» вышел в эфир сегодня, 26 июня.

Об итогах одного из самых массовых летних мероприятий — познавательной эногастрономической ярмарки «Виноград» ведущие поговорят с директором центра проектной деятельности Театрально-концертной дирекции Псковской области Татьяной Мартыновой. Второй гость передачи — начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника Роман Коваль. Он расскажет о том, какой будет программа мероприятий предстоящего фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский».

Смотрите новый выпуск программы «Псковский телеграм Online» на сайте ПАИ, в эфире телеканала «Первый Псковский» и в группах агентства и телеканала «ВКонтакте».