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Политика

Комитет по молодёжной политике учреждён в Псковской области

Комитет по молодёжной политике учреждён в Псковской области. Об изменении в структуре правительства региона в своём телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

«Молодёжная политика в нашем регионе с каждым годом набирает обороты и увеличивает свою значимость в общественной жизни. Волонтёры и добровольцы стали важным элементом социальной политики. Общественники привлекают в регион более 100 млн рублей в год. Наши студенты становятся победителями всероссийских конкурсов, самым ярким из которых стала «Студенческая весна», – отметил губернатор.

Глава региона добавил, что этому направлению нужны новые инструменты управления, чтобы держать высокие темпы развития. «По этой причине принял решение об учреждении комитета по молодёжной политике Псковской области, который заменит действующее управление. Такой орган исполнительной власти станет ещё одним шагом в развитии сферы работы с молодёжью и ещё поднимет статус этого направления», – подытожил Михаил Ведерников.

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