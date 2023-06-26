Кремль анонсировал ряд важных заявлений Путина
Ряд заявлений сделает президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером. Об этом сообщает Первый канал.
«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», – говорится в сообщении. Первый канал получил информацию от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Пресс-служба президента Белоруссии также анонсировала выступление Александра Лукашенко.
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