Кремль анонсировал ряд важных заявлений Путина

21:56, 26 июня 2023, ПАИ

Ряд заявлений сделает президент РФ Владимир Путин в понедельник вечером. Об этом сообщает Первый канал.

«Этим вечером ожидаются заявления Владимира Путина из Кремля», – говорится в сообщении. Первый канал получил информацию от пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Пресс-служба президента Белоруссии также анонсировала выступление Александра Лукашенко.