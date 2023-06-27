Светлана Мельникова – о гостях Псковского музея: Идём к заветному миллиону

18:57, 27 июня 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник за первое полугодие 2023 года принял 450 тысяч посетителей. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Музей медленно, но уверенно подходит к той планке популярности, узнаваемости, которую он заслуживает. В прошлом году было чуть больше 700 тысяч гостей. На сегодняшний день за первые полгода работы Псковский музей-заповедник принял уже 450 тысяч посетителей. К концу года будем стремиться к заветному миллиону», – сказала гостья эфира.

Как отметила Светлана Мельникова, одной из насущных задач стала подготовка достойного приза для миллионного гостя.

«Ему мы подарим памятный сувенир. Я думаю, что это будет особенная вещь, которую сделаем в единственном экземпляре именно для миллионного посетителя», – отметила гендиректор Псковского музея-заповедника.