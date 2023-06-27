Ристалище, шутливые детские бои и мастер-классы: что пройдёт на фестивале «Довмонт Псковский»

14:51, 27 июня 2023, ПАИ

Чего стоит ждать псковичам от фестиваля «Довмонт Псковский» в этом году, рассказала генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Фестиваль пройдёт на территории Псковского кремля во второй раз. Главная составляющая праздника – ристалище. Будут показательные бои, с исторической составляющей, шутливые детские бои. Приедет много новых коллективов. Мастер-классы станут разнообразнее», – рассказала гендиректор музея.

Как она отметила, псковичи смогут сами сплести пояс, лобную ленточку. Будут организованы мастер-классы по созданию стеклянных предметов, изделий из металла. Для любителей гастрономии будут работать мастер-классы по блюдам традиционной кухни.

«Наше стремление во время проведения фестиваля – создать у наших гостей ощущение живого города Пскова, в такой вот исторической отдаленности. Я мечтаю, чтобы псковичи готовились к такому празднику, приходили в костюмах. Пусть будет повод одеться необычно», – сказала Светлана Мельникова.

Напомним, что открытие фестиваля исторической реконструкции «Довмонт Псковский» состоится в Псковском кремле 1 июля.