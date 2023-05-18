Профессиональная уборка гостиниц: в чём заключается прелесть сотрудничества с клинерами

12:16, 27 июня 2023, ПАИ

Чтобы отельный бизнес давал хорошую, стабильную прибыль, мало уютного помещения и полного спектра услуг. Не менее важным показателем является чистота. Не следует забывать, что современные постояльцы очень избалованы комфортом и вряд ли согласятся проживать в плохо убранном помещении. Поэтому качественная уборка в отеле должна стать неотъемлемой составляющей рабочих будней.

Почему с профессионалами надежнее?

Поддержание чистоты в отеле – задача не из простых. Все номера должны находиться в безупречном состоянии, поскольку в них в любой момент могут заселиться новые постояльцы. И от того, насколько чистыми и уютными они будут, зависит, захотят ли гости вернуться к вам снова. Более того, далеко не всегда постояльцы отличаются аккуратностью и стремятся соблюдать чистоту. При условии полного заселения отеля справиться с поддержанием чистоты усилиями только штатных сотрудников получается далеко не всегда. Надежным решением такого вопроса может стать помощью профессиональных клинеров.

В отличие от обычных уборщиц профессиональные исполнители справляются с поставленными задачами более эффективно, поскольку:

располагают профессиональным оборудованием;

имеют в распоряжении специальные химические составы, позволяющие устранить любые типы загрязнений с поверхности;

прошли специальную подготовку, поэтому имеют все необходимые знания и навыки, требуемые для качественного проведения работ;

быстро справляются с поставленными задачами.

Как видите, преимуществ у профессиональных услуг немало.

Какие услуги могут предоставить клинеры?

Современные клининговые компании предоставляют клиентам разные варианты услуг. Здесь можно заказать следующие виды профессионального содействия:

регулярная или разовая уборка;

уборка после ремонта;

экспресс-клининг;

генеральная уборка.

Помимо комплексных клиенты также могут заказать отдельные виды клининговых услуг. К примеру, владелец отеля может пригласить специалистов для проведения химчистки ковровых покрытий, мытья окон, приведения в порядок входной зоны и так далее. Сотрудничество может быть разовым или носить постоянный характер.

Сколько стоят услуги профессионалов?

Цена услуг профессиональных клинеров может быть разной. Все зависит от объема и сложности проделанных работ. Окончательная стоимость будет рассчитываться с учетом указанной в прайс-листе информации.

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