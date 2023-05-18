Профессиональная уборка гостиниц: в чём заключается прелесть сотрудничества с клинерами
Чтобы отельный бизнес давал хорошую, стабильную прибыль, мало уютного помещения и полного спектра услуг. Не менее важным показателем является чистота. Не следует забывать, что современные постояльцы очень избалованы комфортом и вряд ли согласятся проживать в плохо убранном помещении. Поэтому качественная уборка в отеле должна стать неотъемлемой составляющей рабочих будней.
Почему с профессионалами надежнее?
Поддержание чистоты в отеле – задача не из простых. Все номера должны находиться в безупречном состоянии, поскольку в них в любой момент могут заселиться новые постояльцы. И от того, насколько чистыми и уютными они будут, зависит, захотят ли гости вернуться к вам снова. Более того, далеко не всегда постояльцы отличаются аккуратностью и стремятся соблюдать чистоту. При условии полного заселения отеля справиться с поддержанием чистоты усилиями только штатных сотрудников получается далеко не всегда. Надежным решением такого вопроса может стать помощью профессиональных клинеров.
В отличие от обычных уборщиц профессиональные исполнители справляются с поставленными задачами более эффективно, поскольку:
- располагают профессиональным оборудованием;
- имеют в распоряжении специальные химические составы, позволяющие устранить любые типы загрязнений с поверхности;
- прошли специальную подготовку, поэтому имеют все необходимые знания и навыки, требуемые для качественного проведения работ;
- быстро справляются с поставленными задачами.
Как видите, преимуществ у профессиональных услуг немало.
Какие услуги могут предоставить клинеры?
Современные клининговые компании предоставляют клиентам разные варианты услуг. Здесь можно заказать следующие виды профессионального содействия:
- регулярная или разовая уборка;
- уборка после ремонта;
- экспресс-клининг;
- генеральная уборка.
Помимо комплексных клиенты также могут заказать отдельные виды клининговых услуг. К примеру, владелец отеля может пригласить специалистов для проведения химчистки ковровых покрытий, мытья окон, приведения в порядок входной зоны и так далее. Сотрудничество может быть разовым или носить постоянный характер.
Сколько стоят услуги профессионалов?
Цена услуг профессиональных клинеров может быть разной. Все зависит от объема и сложности проделанных работ. Окончательная стоимость будет рассчитываться с учетом указанной в прайс-листе информации.
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