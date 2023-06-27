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Общество

Светлана Мельникова станет гостем программы на «Серебряном дожде»

Программа «Оглавление» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня, 27 июня, в 14:00. Собеседницей ведущих Максима Андреева и Владиславы Поляковой станет гендиректор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Каковы итоги первого полугодия для псковского музея? Что можно назвать его самым большим успехом за эти шесть месяцев? Кто генерирует идеи новых выставок и мероприятий? Что псковичей и туристов будет ждать 1 июля на фестивале «Довмонт псковский» в кремле? Как будет решаться вопрос с туалетами в Псковском кремле и появится ли там новый общепит? Какие отзывы на систему прохода в кремль по билетам? Как живут филиалы музея?

Об этом и многом другом слушайте в эфире программы «Оглавление» сегодня, в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

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