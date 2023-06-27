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Общество

Псковский музей готовит для посетителей новые уникальные проекты

О планах работы Псковского музея-заповедника на ближайшее время рассказала генеральный директор учреждения Светлана Мельникова в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

Фото ПАИ. На фото Светлана Мельникова

«В последние годы стали очень популярны лазерные показы. Поскольку у нас есть замечательная стена Перси в Псковском кремле, можно сделать интересный летний цикл программ. Вечерами собирать горожан и очень интересно и необычно рассказывать о чём-то, что хранит музей. Но мы этой роскошью сможем заниматься, может, через год», – отметила гендиректор музея.

По её словам, сейчас главной задачей для музейных сотрудников стало освоение новых залов в Поганкиных палатах.

«В этом году я бы хотела подготовить для посещения хотя бы девять залов из 27. Надеюсь, что мы также успеем сделать пространство, которое представит Псковское археологическое общество. Не было бы его – не было бы коллекции, не было бы самого музея. Это генетическая точка Псковского музея. Поэтому в ближайшее время нас ждёт экспозиция, посвящённая Псковскому археологическому обществу, и «Кабинет купца Поганкина», – заявила Светлана Мельникова.

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