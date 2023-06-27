Современная и стильная система навигации появится в Псковском кремле

21:41, 27 июня 2023, ПАИ

Современная и стильная система навигации появится в Псковском кремле в этом году. Об этом сообщила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова в эфире программы «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Хочется сделать грамотную, достойную, отвечающую исторической сущности навигацию. Планирую в этом же году решить ещё одну проблему – купить трактор для обслуживания кремля», – отметила директор Псковского музея-заповедника.

Также она сообщила, что в настоящее время решается вопрос подвода современных сетей коммуникаций к объектам Псковского кремля.

«Насколько мне известно, первый этап по программе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в Пскове (Псковской области)» – тепловые сети и энергосети. Для нас же самая тяжёлая история – водопровод и канализация. Чтобы решить эту проблему, надо серьёзно разговаривать с городом, с ЖКХ», – рассказала Светлана Мельникова.