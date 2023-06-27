Главный приз фестиваля «Довмонт Псковский» показали музейщики

16:54, 27 июня 2023, ПАИ

Главный приз фестиваля «Довмонт Псковский» презентовали в Псковском музее-заповеднике. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения.



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника



Фото: Пресс-служба Псковского музея-заповедника





Хрустальный меч привезли в Псков из Владимирской области. Его изготовили мастера Гусевского стекольного завода имени Дзержинского из чистейшего кварцевого стекла. При создании были учтены все мельчайшие детали подлинного меча князя Довмонта.

«Увидеть зрелищные поединки за этот уникальный трофей и узнать, кто станет его счастливым обладателем, можно будет на фестивале исторической реконструкции «Довмонт Псковский» 1 июля в Псковском кремле. Билеты по ссылке», – отметили в музее.