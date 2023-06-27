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Общество

В Псковском музее-заповеднике провели ознакомительную встречу для практикантов ПсковГУ

Музейный квартал Псковского музея-заповедника посетили студенты-первокурсники направления «Туризм» ПсковГУ в рамках ознакомительной практики. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: пресс-служба ПсковГУ

Цель мероприятия – изучить объекты культурно-познавательного туризма и составить целостное представление о развитии данного направления в городе и регионе. Организатор экскурсий Анна Зубарева провела ребят по главному зданию музея, картинной галерее и Поганкиным палатам. Студенты узнали об истории музейных объектов и особенностях архитектуры.

Экскурсия продолжилась в Палатах у Сокольей башни, где главный специалист Центра музейной педагогики Елена Коваль провела студентам методическое занятие и рассказала об истории старинных палат.

Отмечается, что мероприятие организовано совместно с Псковским областным союзом туриндустрии.

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