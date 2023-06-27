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Происшествия

Нетрезвый водитель попал в ДТП в центре деревни Усвятского района

Лежачий полицейский на скорости проскочил водитель автомобиля Chevrolet в центре деревни Церковище в Усвятском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Автомобиль подкинуло и развернуло в сторону, с последующим наездом на ограждение. У транспортного средства оторвало колесо.

Водитель от госпитализации отказался. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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