Нетрезвый водитель попал в ДТП в центре деревни Усвятского района

19:59, 27 июня 2023, ПАИ

Лежачий полицейский на скорости проскочил водитель автомобиля Chevrolet в центре деревни Церковище в Усвятском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка».

Автомобиль подкинуло и развернуло в сторону, с последующим наездом на ограждение. У транспортного средства оторвало колесо.

Водитель от госпитализации отказался. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.