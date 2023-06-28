На что в сфере ЖКХ псковичи жалуются больше всего, обсудят на «Серебряном дожде»

13:04, 28 июня 2023, ПАИ

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) сегодня в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Алёны Комаровой станет начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина.

На что в сфере ЖКХ псковичи жалуются больше всего: на качество услуг или на их стоимость? Растёт или снижается количество жалоб в этой сфере в последние годы? Есть ли в этом вопросе своя «сезонность»? Какова география таких обращений? Есть ли управляющие компании, являющиеся «чемпионами» по количеству жалоб?

Об этом и многом другом – слушайте в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».