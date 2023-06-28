Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Печатный двор «Стерх» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области

16:45, 28 июня 2023, ПАИ

Общество с ограниченной ответственностью «Печатный двор «Стерх» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления, проводимых на территории Псковской области 10 сентября 2023 года.

ПРАЙС-ЛИСТ ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР «СТЕРХ»

На изготовление печатных полиграфических агитационных материалов на выборах в органы местного самоуправления, проводимых на территории Псковской области 10 сентября 2023 года.

1) ГАЗЕТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ/ТИРАЖ

3 000

5 000

10 000

Газета 4 полосы А3, 4+4, бумага газетная

6,10

4,05

2,97

2) ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ

Бумага мелованная глянцевая 130 г/кв.м

ФОРМАТ

ТИРАЖ/ЦВЕТ

100

5 000

10 000

Листовка А4

4+4

41,00

5,00

3,75

Плакат АЗ

4+0

53,00

7,50

6,85

3) Карманный календарь, 7х10 см, печать 4+4, бумага картон 270 г/кв.м

ТИРАЖ

5 000

4,00

Цены указаны без учета стоимости изготовления макета заказа, стоимость зависит от сложности, минимальная стоимость макета 500 рублей.

Стоимость может меняться в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа.

НДС не облагается. Цены указаны в рублях.

Контакты: +7(8112)20-14-14, +7 (911) 363-68-21, email: zakaz@sterhmedia.ru.

Юридический адрес:180004, Псков, ул. Советской Армии, 56а.

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