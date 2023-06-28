Прайс на изготовление агитационных печатных материалов в ООО «Печатный двор «Стерх» на выборах в органы местного самоуправления Псковской области
Общество с ограниченной ответственностью «Печатный двор «Стерх» сообщает о готовности выполнять работы по изготовлению печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на выборах в органы местного самоуправления, проводимых на территории Псковской области 10 сентября 2023 года.
ПРАЙС-ЛИСТ ООО «ПЕЧАТНЫЙ ДВОР «СТЕРХ»
На изготовление печатных полиграфических агитационных материалов на выборах в органы местного самоуправления, проводимых на территории Псковской области 10 сентября 2023 года.
1) ГАЗЕТЫ
НАИМЕНОВАНИЕ/ТИРАЖ
3 000
5 000
10 000
Газета 4 полосы А3, 4+4, бумага газетная
6,10
4,05
2,97
2) ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
Бумага мелованная глянцевая 130 г/кв.м
ФОРМАТ
ТИРАЖ/ЦВЕТ
100
5 000
10 000
Листовка А4
4+4
41,00
5,00
3,75
Плакат АЗ
4+0
53,00
7,50
6,85
3) Карманный календарь, 7х10 см, печать 4+4, бумага картон 270 г/кв.м
ТИРАЖ
5 000
4,00
Цены указаны без учета стоимости изготовления макета заказа, стоимость зависит от сложности, минимальная стоимость макета 500 рублей.
Стоимость может меняться в зависимости от марки бумаги и срочности выполнения заказа.
НДС не облагается. Цены указаны в рублях.
Контакты: +7(8112)20-14-14, +7 (911) 363-68-21, email: zakaz@sterhmedia.ru.
Юридический адрес:180004, Псков, ул. Советской Армии, 56а.
Фактический адрес: 180000, Псков, ул. Гоголя, 3.