Более 20 информационных щитов обновят в Пскове к 25 августа

16:37, 28 июня 2023, ПАИ

21 информационный щит обновят в Пскове к 25 августа. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Подрядчику предстоит демонтировать информационные щиты и снять старые лакокрасочные материалы. Далее на стенды нанесут цинкосодержащий слой, дважды окрасят и соберут.

Начальная цена контракта 525,7 тысячи рублей. Финансирование осуществляется из бюджета города за счёт средств федерального, областного и местного бюджетов на 2023 год. Стенды будут восстановлены в рамках муниципальной программы «Развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков» регионального проекта «Развитие туристической инфраструктуры».

В настоящее время приём заявок для участия в аукционе окончен: конкурсная комиссия проверяет полученные заявки.