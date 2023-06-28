Студенты Псковского медколледжа приняли участие в городских соревнованиях «Лики города»

22:44, 28 июня 2023, ПАИ

Команда Псковского медицинского колледжа приняла участие в городских командных соревнованиях по интеллектуальному историческому ориентированию «Лики города» в рамках грантового конкурса «Есть идея». Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Квест был приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны, генеральной темой соревнований стали памятные места города Пскова, связанные с боевыми действиями.

По итогам соревнований команда Псковского медицинского колледжа заняла второе место. «Со всеми поставленными задачами студенты справились блестяще и прекрасно представили наше учебное заведение. Поздравляем!» – подчеркнули в комитете.