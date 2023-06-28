Псковичам объяснили, как заключить соглашение о реструктуризации долга по капремонту

17:04, 28 июня 2023, ПАИ

Как заключить соглашение о реструктуризации долга по капитальному ремонту, объяснили псковичам в Фонде капитального ремонта Псковской области.

Для того чтобы заключить соглашение о реструктуризации задолженности, необходимо обратиться с заявлением лично по адресу: Псков, улица Петровская, 51, пятый этаж. Также можно обратиться в электронном виде на официальную почту: info@fkr60.ru.

Заявление по утвержденной форме можно заполнить на месте или принести с собой, а также направить на бумажном носителе или в электронном виде с последующим предоставлением на бумаге. Шаблон заявления можно скачать по ссылке.

В фонде отметили, что соглашение о реструктуризации задолженности заключается на период до 12 месяцев. «Срок, за который собственник готов погасить долг, указывается в заявлении. Погасить задолженность можно досрочно. Начисление пени по взносам на капитальный ремонт приостанавливается на период действия соглашения о реструктуризации задолженности», - подчернул региональный оператор.

При себе необходимо иметь:

1) Копию паспорта с пропиской;

2) копию правоустанавливающего документа (выписка из ЕГРН / свидетельство о праве собственности на помещение / иной правоустанавливающий документ);

3) в случае подачи заявления представителем заявителя – нотариально заверенную доверенность.

После предоставления полного пакета документов региональный оператор в течение пяти рабочих дней направит собственнику соглашение о реструктуризации задолженности и график ее погашения.

«Гражданин обязан согласно графику погашения задолженности оплачивать свой долг и уплачивать текущие ежемесячные платежи за капремонт.

Несвоевременная оплата взносов, а также нарушение сроков выплаты долга приведет к обращению в суд, и вся сумма будет истребована у собственника единовременно», - заключили в фонде капитального ремонта.

График работы регионального оператора: понедельник - пятница с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00.