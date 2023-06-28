Названы самые частые обращения псковичей в Роспотребнадзор

19:40, 28 июня 2023, ПАИ

Какие обращения псковичи чаще всего направляют в Роспотребнадзор, рассказала начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

По её словам, на нарушение условий проживания граждан в 2022 году поступило 151 обращение, из них порядка 50 % были связаны со сферой ЖКХ. «Учитывая, что за первый квартал 2023 года мы получили всего 29 таких обращений, есть тенденция к снижению», – отметила она.

«Мы очень внимательно относимся к этим жалобам и реализуем всё, что в полномочиях Роспотребнадзора, а также стараемся улучшить условия проживания. В 2023 году за первый квартал таких обращений было 29, сейчас подводится итог за полугодие, эти данные находятся в обработке, в анализе», – сообщила гость студии.

Жанна Брябрина также подчеркнула, что лидирующими по количеству являются обращения по нарушению сроков вывоза ТКО. Также есть жалобы на качество питьевой воды: органолептические показатели и жёсткость.