Инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила нарушения в деятельности образовательного учреждения

17:29, 28 июня 2023, ПАИ

По результатам проверки образовательного учреждения региона инспекция труда Псковского облсовпрофа выявила ряд нарушений трудового законодательства и выдала рекомендации об их устранении.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского областного совета профсоюзов, в нарушение требований Трудового кодекса РФ работодатель не согласовал график отпусков на 2023 год и графики сменности с учётом мнения представительного органа, а работники не ознакомлены под роспись с графиками за месяц до их введения.

Также работодатель не утвердил и не согласовал с мнением представительного органа форму расчётного листка и не ознакомил работников с коллективным договором.

По итогам проверки инспекция труда Псковского облсовпрофа рекомендовала руководству учреждения устранить выявленные нарушения в недельный срок и сообщить об этом с приложением подтверждающих документов.