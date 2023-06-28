Пробы воды в двухстах точках по всей Псковской области ежемесячно берёт Роспотребнадзор

19:35, 28 июня 2023, ПАИ

Пробы воды в двухстах точках по всей Псковской области ежемесячно берёт Роспотребнадзор в рамках мониторинга качества воды. Об этом сообщила начальник отдела санитарного надзора территориального управления Роспотребнадзора по Псковской области Жанна Брябрина в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«У нас были единицы неудовлетворительных проб воды по микробиологическим показателям », – подчеркнула гость студии.

При этом, если наблюдается систематическое превышение допустимых норм, а местные власти не принимают меры, ведомство обращается в судебные органы.