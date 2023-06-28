В России ввели штраф за плевки

21:45, 28 июня 2023, ПАИ

В Ярославской области ввели штрафы за плевки в общественном месте, пишет РИА Новости со ссылкой на главу региона Михаила Евраева.

Он отметил, что Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки. «Мы первые в стране, и всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность: Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна – это Российская Федерация», – заявил губернатор.

По данным Ярославской облдумы, новая форма ответственности появилась в региональном законе «Об административных правонарушениях». Как пояснил Михаил Евраев, данный региональный закон не обновлялся уже 16 лет и морально устарел.

В правительстве Ярославской области уточнили, что за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1,5 тыс. рублей, в случае повторного нарушения – 3 тыс. рублей.