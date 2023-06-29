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Общество

Беззаявительное назначение некоторых надбавок к пенсии ввели в России

Постановление о беззаявительном порядке назначения пенсионных надбавок за северных и сельский стаж утвердило правительство России. Об этом пишет «Прайм» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Там отметили, что с 2024 года назначение доплат к страховой пенсии за длительный стаж работы в районах Крайнего Севера будет проходить в беззаявительном порядке.

Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В кабмине добавили, что нововведение избавит россиян от подачи заявлений и документов в территориальные органы Соцфонда и позволит сэкономить время. О перерасчете пенсий жителей России проинформируют в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения через портал госуслуг или по почте.

Помимо этого, в кабмине рассказали, что с 2026 года установленный порядок также будет действовать при назначении сельских надбавок к пенсии, которые получают граждане, проработавшие в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

Право на такую надбавку имеют представители более 500 профессий, в том числе агрономы, пчеловоды, трактористы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин. Главное условие для этого –  чтобы местом работы было сельскохозяйственное предприятие, связанное с производством, выращиванием и обработкой сельхозпродукции.

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