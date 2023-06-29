Новый предмет появится в российских школах в 2024 году

16:01, 29 июня 2023, ПАИ

В российских школах планируют ввести со следующего года предмет «Основа безопасности и защита Родины». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения.

«У нас появляется новый учебный предмет – «Основа безопасности и защита Родины». На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители Министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно <…>. Для того чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», – сказала заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева, выступая на круглом столе в Госдуме.

Кроме того, для девочек разработана программа по основам медицинской подготовки.

«Причём не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», – отметила Анна Тимофеева.

По её словам, также сейчас наблюдается дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и технологии. Эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки.