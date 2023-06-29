Михаил Ведерников и Александр Котов осмотрели построенный ФОКОТ в Стругах Красных

14:58, 29 июня 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым посетили построенный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных, передаёт корреспондент ПАИ.

​

Площадку также осмотрела и.о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова. «Такой первый эксперимент, искусственный газон – везде, а мы засеяли травой, сеяли сами. Пришлось полностью землю перекрывать, если бы не депутаты, не справились бы. Планируем здесь проводить чемпионат области по футболу для детей. По размеру здесь можно провести полноценные соревнования по футболу», – сказала она.

Помимо футбольного поля, круговых и прямых дорожек, в ФОКОТ входят две объединённые площадки для игры в баскетбол и волейбол, комплекс для занятий ГТО. Также Михаил Ведерников пообщался с девушкой, которая занималась на площадке.

Напомним, ФОКОТ в Стругах Красных построили за счёт средств нацпроекта «Спорт – норма жизни». В отличие от уже привычных стадионов с хоккейными коробками, возведённых партией «Единая Россия», здесь было предусмотрено строительство полноценного футбольного поля.