Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников и Александр Котов осмотрели построенный ФОКОТ в Стругах Красных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда вместе с председателем областного Собрания депутатов Александром Котовым посетили построенный физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) в Стругах Красных, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Площадку также осмотрела и.о. председателя регионального комитета по спорту Елена Чернышова. «Такой первый эксперимент, искусственный газон – везде, а мы засеяли травой, сеяли сами. Пришлось полностью землю перекрывать, если бы не депутаты, не справились бы. Планируем здесь проводить чемпионат области по футболу для детей. По размеру здесь можно провести полноценные соревнования по футболу», – сказала она.

Помимо футбольного поля, круговых и прямых дорожек, в ФОКОТ входят две объединённые площадки для игры в баскетбол и волейбол, комплекс для занятий ГТО. Также Михаил Ведерников пообщался с девушкой, которая занималась на площадке.

Напомним, ФОКОТ в Стругах Красных построили за счёт средств нацпроекта «Спорт – норма жизни». В отличие от уже привычных стадионов с хоккейными коробками, возведённых партией «Единая Россия», здесь было предусмотрено строительство полноценного футбольного поля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













29 июня 2023

Александр Котов – о ФОКОТе в Струго-Красненском районе: Хотелось бы, чтобы эти объекты долго служили
29 июня 2023

Михаил Ведерников и Александр Котов осмотрели построенный ФОКОТ в Стругах Красных
29 июня 2023

Александр Котов прокомментировал итоги ремонта дороги в военном городке Струго-Красненского района
29 июня 2023

Более 100 территорий обслуживает «Экопром» в Себежском районе
29 июня 2023

Ремонт дороги во Владимирский Лагерь завершился в Струго-Красненском районе
29 июня 2023

Артисты из России и Белоруссии выступят на Кургане Дружбы 2 июля
29 июня 2023

Память партизан и подпольщиков почтили в Пскове
29 июня 2023

Авторская программа Александра Машкарина «Тема недели» стала лауреатом телекинофорума «Новая реальность»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...