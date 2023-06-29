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Общество

Делегация псковских профсоюзов находится с рабочим визитом в Белоруссии

Делегация псковских профсоюзов в составе председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова, сотрудников аппарата и председателей областных отраслевых профсоюзных организаций посетила Белоруссию с рабочим визитом. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В ходе рабочей поездки представители псковских профсоюзов встретились с председателем Каменецкого районного объединения профсоюзов Оксаной Высогроцкой, ознакомились с работой первичной профсоюзной организации Государственного природоохранного учреждения «Национальный парк «Беловежская пуща» и Каменецкого районного объединения профсоюзов.

Участники встречи обсудили опыт работы с первичным профсоюзным звеном, вопросы охраны труда и соблюдения трудового законодательства.

«У белорусских профсоюзов огромный опыт работы, различные подходы и методики решения вопросов. Псковское профдвижение сильное, и мы всегда готовы учиться и перенимать опыт. Мы рады, что у нас есть такие партнёры в Белоруссии», – отметил Игорь Иванов.

Также в ходе рабочей поездки псковская делегация возложила цветы к мемориальному комплексу «Брестская крепость-герой».

«Здесь всё пронизано особой энергией трагических событий начала Великой Отечественной войны. Сегодня мы отдали дань памяти героическим защитникам Брестской крепости, всем, кто стоял до конца и не пускал врага на родную землю», – отметил руководитель профобъединения Псковской области.

В рамках поездки в Белоруссию запланировано подписание соглашения о сотрудничестве, а также ряд деловых встреч и посещение культурных объектов.

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