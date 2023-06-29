Путин оценил российскую мебель для киберспортсменов

23:55, 29 июня 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин лично опробовал создаваемую в России компанией VMMGame мебель для киберспортсменов, сообщает агентство «Прайм».

Данный производитель вышел в финал конкурса новых отечественных брендов и получил возможность представить свои разработки на специальной выставке.

На стенде VMMGame Путину показали стол с игровой рабочей поверхностью и специальное кресло для киберспортсменов.

«Красивая», – президент осмотрел изделия и похвалил их.

«Удобно, да?» – поинтересовался российский лидер.

Представители VMMGame попросили Путина проверить это лично, заметив, что на выставку приехала новая модель, которая пока не продаётся. Президент не стал возражать и охотно опустился в кресло.

На опасения насчёт надёжности конструкции на скользком полу и попытки «подстраховать» кресло президент отреагировал с улыбкой.

«Я-то не хочу как вы уж», – обратился он к сотруднику компании, пришедшему на встречу с главой государства, несмотря на травмированную ногу.

«Поэтому буду осторожным», – пообещал Путин.

Устроившись за столом, президент заинтересовался материалом, из которого сделана мебель. В VMMGame пояснили, что для производства использовались «специальная резина и синтетика».

«Удобно. Реально удобно», – похвалил сотрудников Путин, вставая из-за стола.

Конкурс новых отечественных брендов проводится по поручению президента. Задача конкурса – поддержать молодые российские компании, которые могут способствовать «перезагрузке» экономической и социальной сферы страны. Всего на конкурс поступило около 5 тысяч заявок со всей страны. В тройку самых активных регионов вошли Башкирия (больше 1,4 тысячи заявок), Москва (свыше 330) и Самарская область (более 230). В конкурсе выиграло более 30 российских компаний. Выставка проходит на площадке форума «Сильные идеи для нового времени», который организует Агентство стратегических инициатив (АСИ).