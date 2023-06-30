Псковский онкохирург рассказал, кого приходится оперировать чаще всего

15:04, 30 июня 2023, ПАИ

Чаще всего на операционный стол попадают пациенты с раком толстой и раком прямой кишки. Об этом хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский рассказал в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Определяющим фактором для этого заболевания является возраст. Колоноскопию после 45 желательно проходить регулярно. Если находят полипы, то их стоит удалить, а затем проходить исследование раз в год, если ничего не найдено, то колоноскопию можно делать раз в три года», - пояснил хирург.

По словам специалиста, основная причина рака толстой кишки – чрезмерное употребление мяса, фаст-фуда и небольшое потребление клетчатки. «Всё это замедляет перистальтику и, как следствие, вызывает рак», - уточнил врач.

Сергей Калиновский добавил, что лечение рака прямой кишки несколько труднее, чем лечение рака толстой кишки и, как правило, сопровождается ещё и лучевой терапией.

«Но прогнозы для такие пациентов благоприятные, главное – не затягивать, не заниматься самолечение и вовремя обращаться к врачам», - рекомендовал Сергей Калиновский.