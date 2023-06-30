100 тысяч рублей получит псковский пенсионер из-за травмы на производстве

21:01, 30 июня 2023, ПАИ

Сотрудник коммерческой организации в Пскове получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей из-за того, что поскользнулся зимой на рабочем месте и получил травмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Зимой, находясь на рабочем месте, пенсионер – сотрудник организации прошёл по не посыпанной песком дорожке, поскользнулся и упал. Он получил травмы, в результате которых лишился трудоспособности.

В интересах гражданина прокурор Пскова обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда в результате получения травмы на производстве.

По результатам рассмотрения дела в суде сторонами спора заключено мировое соглашение, пострадавшему будет выплачена денежная компенсация в качестве морального вреда в размере 100 тысяч рублей.