100 тысяч рублей получит псковский пенсионер из-за травмы на производстве
Сотрудник коммерческой организации в Пскове получит компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей из-за того, что поскользнулся зимой на рабочем месте и получил травмы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Зимой, находясь на рабочем месте, пенсионер – сотрудник организации прошёл по не посыпанной песком дорожке, поскользнулся и упал. Он получил травмы, в результате которых лишился трудоспособности.
В интересах гражданина прокурор Пскова обратился в суд о взыскании компенсации морального вреда в результате получения травмы на производстве.
По результатам рассмотрения дела в суде сторонами спора заключено мировое соглашение, пострадавшему будет выплачена денежная компенсация в качестве морального вреда в размере 100 тысяч рублей.
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