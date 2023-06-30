Онкохирург рассказал о поездках на лечение в Израиль пациентов из Псковской области

16:31, 30 июня 2023, ПАИ

О поездках на лечение в Израиль онкопациентов из Псковской области рассказал хирург отделения абдоминальной онкологии Псковского онкологического диспансера Сергей Калиновский в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Пациенты, которые уезжают от нас в Израиль, проводят там операцию, всё равно возвращаются к нам. Потому что операция не всегда помогает, болезнь снова начинает прогрессировать, требуется дорогостоящая терапия, и сами израильские врачи отправляют таких пациентов домой», - рассказал Сергей Калиновский.

Специалист посоветовал таким пациентам не тратить время и деньги, обращаться в псковский онкодиспансер, откуда, в случае необходимости, их могут отправить на обследование или лечение в федеральные онкоцентры.

По его словам, псковские врачи используют для лечения «все передовые технологии, которые есть на сегодняшний день».

Кроме того, Сергей Калиновский упомянул о влиянии настроения пациентов на лечение заболевания.

«Если настроя на лечение нет, это большая проблема. То же касается родственников пациента, они должны быть рядом и оказывать близкому всю возможную поддержку. Никогда не надо ставить на себе крест», - подчеркнул Сергей Калиновский.