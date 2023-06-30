Соглашение о сотрудничестве подписали профсоюзы Брестской и Псковской областей

16:38, 30 июня 2023, ПАИ

Подписание ряда соглашений с профсоюзами Брестской области состоялось сегодня, 30 июня, в рамках делового визита рабочей группы Псковского облсовпрофа в Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного совета профсоюзов.

«Сегодня в отношении наших стран оказывается беспрецедентное давление, в том числе и на профсоюзы. И нашим ответом должна стать консолидация. В силу географической близости с Псковской областью взаимодействие будет включать работу по оздоровлению, защите прав трудящихся и другим направлениям», – отметил председатель Брестского областного объединения профсоюзов Александр Рогачук.

Соглашения подписаны между отраслевыми профсоюзами работников жизнеобеспечения, лесной промышленности, государственных учреждений и обслуживания, потребительской кооперации.

«Чем больше и теснее профсоюзное сотрудничество в России и Белоруссии, тем сильнее становится профсоюзное движение. Постоянная работа, направленная на расширение взаимодействия, обмен опытом, совместные программы оздоровления трудящихся по льготным программам открывают новые перспективы развития профсоюзного движения», – подчеркнул по итогам подписания соглашений председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.